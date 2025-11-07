Serbia's Ammunition Deal Raises Concerns in Moscow
The Russian Foreign Ministry has asked Serbia to clarify President Vucic's comments about selling ammunition to the EU, fearing it might reach Ukraine. Vucic indicated Serbia's willingness to sell, despite previous promises to Russia. Concerns arise over potential implications for regional stability.
The Russian Foreign Ministry has expressed concern over remarks made by Serbian President Aleksandar Vucic suggesting Serbia might sell ammunition to the European Union.
Moscow is particularly anxious that such arms could end up in Ukraine, a prospect that would contradict Serbia's past assurances to Russia.
This development comes as Vucic, in a German magazine interview, indicated a readiness to proceed with arms sales to European partners, prompting Moscow to seek immediate clarification.
