Dynasty vs Democracy: Palaniswami’s Fierce Critique of DMK's Governance
AIADMK General Secretary Edappadi K Palaniswami critiqued the ruling DMK in a public address, accusing them of running a 'corporate company' emphasizing dynasty over meritocracy. Highlighting AIADMK's merit-driven leadership opportunities, he urged voters to reject DMK's 'dynastic rule' in upcoming elections, accusing them of failing election promises and governance in Salem.
AIADMK General Secretary Edappadi K Palaniswami launched a scathing attack on the ruling DMK, alleging it functions more like a 'corporate company' rather than a political party. He claimed leadership in DMK is driven by family dynasties, contrasting this with AIADMK's merit-based growth opportunities.
At a public meeting in Veerapandi, Palaniswami highlighted his rise from a zonal secretary to the Chief Minister of Tamil Nadu, attributing his success to AIADMK's meritocratic structure. He criticized the DMK for promoting Udhayanidhi Stalin to Deputy Chief Minister while sidelining seasoned leaders not from the Karunanidhi family.
Accusing the DMK of election promise failures, including unfulfilled education loan cancellations, Palaniswami urged voters to reject DMK in the 2026 assembly elections, while dismissing the recently launched Tamil Nadu Assured Pension Scheme as a desperate pre-electoral move by Stalin's government.
