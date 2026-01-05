Left Menu

Assam's Electoral Roll Controversy: Allegations of Irregularities Surface

Congress MLA Debabrata Saikia has raised alarms about alleged irregularities in Assam's draft electoral rolls, which reportedly include unknown voter entries. Saikia demands a halt in the roll's finalisation until an investigation is conducted. Chief Minister Himanta Biswa Sarma claims procedural avenues for correction are available.

Debabrata Saikia, a Congress MLA, has accused Assam's electoral roll revision of including 'unknown' voter entries, urging Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to suspend finalisation until the discrepancies are addressed.

This allegation arises amid a 1.35% voter increase recorded after a Special Revision, suggesting procedural lapses. Saikia asserts that these inclusions compromise roll integrity, referencing non-Assamese voters in specific areas without residents' knowledge.

In response, Chief Minister Himanta Biswa Sarma suggests using formal channels for corrections. However, Saikia insists on a comprehensive verification before concluding the revision, underscoring the necessity for accurate electoral rolls.

