Recalibrating Ties: Canadian PM's Diplomatic Mission to Beijing
Canadian Prime Minister Mark Carney visits Beijing to improve bilateral ties. Foreign Minister Anita Anand highlights productive talks regarding Chinese restrictions on Canadian canola exports. Canada remains committed to engaging in difficult conversations with China, particularly about human rights.
Devdiscourse News Desk | Beijing | Updated: 14-01-2026 19:48 IST | Created: 14-01-2026 19:48 IST
- China
Canadian Prime Minister Mark Carney has embarked on a diplomatic mission to Beijing with the aim of enhancing the complex relationship between the two countries. This was disclosed by Foreign Minister Anita Anand at the trip's commencement.
Anand noted that discussions surrounding Chinese-imposed restrictions on Canadian canola exports have yielded productive outcomes, with continued efforts pledged.
She emphasized Canada's determination to engage in challenging dialogues with China, especially focusing on human rights issues.
