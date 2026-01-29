Immigration Enforcement Sparks Political Tension Ahead of Midterms
Republicans express increasing concern over immigration enforcement becoming a political liability in upcoming midterms. Amid criticism post-Minneapolis deaths, they're urging the White House to reconsider strategies. Homeland Security Secretary Kristi Noem faces calls for accountability, while funding debates highlight internal party tensions.
Republicans are grappling with concerns that President Trump's aggressive immigration enforcement is evolving into a political liability as the midterm elections approach. Two Minnesota fatalities have intensified internal party criticism, prompting calls for a strategic shift.
Homeland Security Secretary Kristi Noem is facing mounting pressure from Republicans seeking accountability for controversial enforcement measures. Despite Trump's defense of Noem, some party members suggest a leadership change is necessary to regain public trust.
As the government funding deadline looms, Republicans are divided over separating Homeland Security funds for further debate. The party seeks to address the fallout from recent enforcement operations without alienating Trump's base.
