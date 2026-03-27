Modi Navigates West Asia Conflict: Priorities and Strategies Unveiled
Prime Minister Narendra Modi highlighted the dynamic challenges posed by the West Asia conflict, emphasizing economic stability, energy security, and citizens' safety. In a virtual meeting with chief ministers, he urged adaptive strategies, streamlined supply chains, and vigilance against misinformation to effectively navigate these global disruptions.
India
- India
In light of the ongoing West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi stressed the need for economic stability, energy security, and citizen safety as India's top priorities. Addressing chief ministers and lieutenant governors virtually, Modi outlined a strategy for continuous monitoring and adaptive responses.
Modi urged for strong coordination between the Centre and state governments, highlighting the importance of ensuring supply chain efficiency. He also warned against misinformation, emphasizing accurate information to prevent public panic, while reminding leaders of past successful strategies during pandemics.
Chief ministers expressed support for Modi's approach, endorsing decisions like fuel excise duty reduction. Modi's diplomatic efforts in safeguarding Indian citizens abroad were praised, and the importance of long-term preparedness in alternative energy was stressed as states were encouraged to engage further with industries and MSMEs.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
PM Modi cautions CMs against misinformation and rumours, says timely sharing of accurate, credible information essential to prevent panic.
PM Modi urges CMs to ensure smooth functioning of supply chains, take strict measures against hoarding and profiteering.
India's Fuel Security: Government Discredits Misinformation
Modi Strategizes with Chief Ministers on West Asia Conflict
AI Misinformation in Courtrooms Alarms Supreme Court