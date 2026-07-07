Ukraine's Unseen Assault: The Drone Campaign Against Russia's Shadow Fleet
Ukrainian drones have targeted Russia's 'shadow fleet' tankers in the Sea of Azov, disrupting fuel deliveries to Crimea. This intensifies Ukraine's campaign to isolate the peninsula and strain Russian naval logistics. Recent drone strikes have forced a state of emergency in Crimea due to fuel shortages.
In a strategic escalation, Ukrainian drones have struck several tankers from Russia's so-called 'shadow fleet,' delivering fuel to Crimea. This action is part of Kyiv's intensified effort to isolate the Russian-occupied peninsula, according to Ukraine's military.
The drone forces reported striking eight sanctioned vessels in the Sea of Azov, each with significant cargo capacity, shortly before targeting two additional tankers. These operations, part of Ukraine's broader strategy to disrupt Russian supply lines, follow recent attacks on other vessels in the area crucial for supporting Russian military efforts.
Over consecutive weeks, Ukraine's campaign has targeted logistical and energy infrastructures, including electrical substations and missile installations in Crimea, prompting a state of emergency. The recent systematic drone strikes highlight Kyiv's commitment to severing critical supply routes and limiting Moscow's operational capabilities in the region.
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