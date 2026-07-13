Global Political Events Diary: Highlighting Key Summits and Anniversaries

This diary outlines a schedule of significant political events and anniversaries worldwide, including ministerial visits, international summits, and national celebrations. Notable events feature the ASEAN foreign ministers' meeting, a UK-EU summit, and historical commemorations like Bastille Day and Nelson Mandela International Day, providing critical insights into global political dynamics.

Devdiscourse News Desk | Updated: 13-07-2026 18:12 IST | Created: 13-07-2026 18:12 IST
Global Political Events Diary: Highlighting Key Summits and Anniversaries
  • Country:
  • China

A comprehensive diary highlights crucial global political events. This week, the Solomon Islands' Foreign Affairs Minister Rick Houenipwela and Kazakhstan's Foreign Minister Yermek Kosherbayev visit China, emphasizing evolving diplomatic relations.

In Europe, discussions are ongoing with German Foreign Minister Johann Wadephul meeting counterparts in Norway and Finland, while the EU Foreign Affairs Council convenes in Brussels.

July further witnesses historic celebrations such as Bastille Day in France and International Justice Day, impacting international diplomacy and political narratives across continents.

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