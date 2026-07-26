Iranian Diplomat's Warning Over Ukrainian Attack

Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi expressed that Ukraine's attack on an Iranian commercial vessel cannot be ignored. His statements were made during discussions with EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, as reported in a post on social media platform X.

Devdiscourse News Desk | Updated: 26-07-2026 21:48 IST | Created: 26-07-2026 21:48 IST
Iranian Diplomat's Warning Over Ukrainian Attack
Abbas Araqchi
  • Country:
  • Iran

Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi has issued a stark warning regarding Ukraine's recent attack on an Iranian commercial vessel. He declared on Sunday that such an action 'cannot go unanswered'.

The comments emerged during phone calls Araqchi had with EU foreign policy chief Kaja Kallas and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. The details of these discussions were later shared in a post on social media platform X.

The incident highlights growing tensions in international relations, as Iran seeks to address what it perceives as an act of aggression against its maritime interests.

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