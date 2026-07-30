Drone Attack Sparks Fire at Wildberries Facility

A fire occurred at Wildberries' logistics facility in Sarapul, Udmurtia, following a drone attack. All employees were evacuated safely with no immediate reports of casualties. The company is redirecting deliveries through alternative facilities to maintain operations despite the incident.

Devdiscourse News Desk | Updated: 30-07-2026 10:46 IST | Created: 30-07-2026 10:46 IST
Drone Attack Sparks Fire at Wildberries Facility
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Russia

On Thursday, a fire erupted at Wildberries' logistics center in Sarapul, Udmurtia following a drone strike, according to the Russian online retailer.

The company swiftly evacuated personnel ahead of the incident, ensuring there were no initial casualties reported. In response, Wildberries is rerouting its delivery operations to other facilities to minimize disruption.

This incident underscores the ongoing challenges companies face in maintaining logistics amid increasing security threats.

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