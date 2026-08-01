Lithuanian embassy in Kyiv damaged as missile lands next to its fence
Lithuania's embassy in Kyiv suffered damage during a Russian attack on Saturday, with broken windows and damaged solar collectors, but no reported injuries.
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Lithuania's embassy in Kyiv was damaged on Saturday when a missile landed near its fence during a Russian attack, the Lithuanian foreign ministry said.
There were no injuries from the missile, but embassy windows broke, solar collectors were damaged and the yard was scattered with debris, a ministry spokesperson said.
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