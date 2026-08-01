Lithuanian embassy in Kyiv damaged as missile lands next to its fence

Lithuania's embassy in Kyiv suffered damage during a Russian attack on Saturday, with broken windows and damaged solar collectors, but no reported injuries.

Reuters | Updated: 01-08-2026 13:41 IST | Created: 01-08-2026 13:41 IST
Lithuanian embassy in Kyiv damaged as missile lands next to its fence
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Lithuania

​Lithuania's ​embassy ‌in Kyiv ​was damaged ‌on Saturday when a missile landed near its ‌fence during a ‌Russian attack, the Lithuanian foreign ministry ⁠said.

There ​were ⁠no injuries from the ⁠missile, but embassy ​windows broke, solar collectors ⁠were damaged and ⁠the ​yard was scattered with debris, ⁠a ministry spokesperson said.

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