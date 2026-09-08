Netanyahu's Election Strategy: A Right-Wing Reckoning

Prime Minister Benjamin Netanyahu is working to unite Israel's right-wing parties ahead of an election deadline. Facing potential defeat, Netanyahu seeks to strengthen his coalition, but challenges from new political figures and internal disagreements threaten his chances of securing a seventh term.

Devdiscourse News Desk | Updated: 08-09-2026 18:23 IST | Created: 08-09-2026 18:23 IST
Netanyahu's Election Strategy: A Right-Wing Reckoning
Netanyahu

Prime Minister Benjamin Netanyahu is rapidly seeking to consolidate Israel's fractious right-wing parties ahead of looming elections. Opinion polls forecast a possible election defeat, prompting Netanyahu to rally his coalition allies. Despite efforts, unity remains elusive, threatening his bid for a record seventh term.

Historically, no single party has secured an outright majority in Israel's Knesset. Coalition governments are customary, often involving multiple parties meeting a vote threshold. Netanyahu's coalition, including the far-right Jewish Power and Religious Zionism parties, is crucial for maintaining his political stronghold.

Complications arise with internal dissent and emerging political figures like former brigadier general Ofer Winter, who challenge Netanyahu's strategy. Netanyahu's previous victories seem distant following the 2023 Hamas attack and subsequent wars, raising voter dissatisfaction and questioning his leadership amid evolving political dynamics.

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