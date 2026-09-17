Takaichi's Cabinet Reshuffle Signals Economic Continuity Amid Fiscal Concerns

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi retained key cabinet members, including Minoru Kiuchi and Satsuki Katayama, to signal continuity in economic policy despite fiscal concerns. Takaichi faces scrutiny over her spending plans amid Japan's large public debt, influencing bond markets and prompting calls for fiscal discipline.

Devdiscourse News Desk | Updated: 17-09-2026 11:52 IST | Created: 17-09-2026 11:52 IST
Takaichi's Cabinet Reshuffle Signals Economic Continuity Amid Fiscal Concerns

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi retained key ministers in her cabinet reshuffle on Thursday, signaling no major shifts in her economic policy. Key allies such as economy minister Minoru Kiuchi and finance minister Satsuki Katayama, known for their fiscal conservatism, were retained to support Takaichi's controversial spending plans.

Amid criticism from the US and market concerns over Japan's massive public debt, Kiuchi emphasized a balanced approach toward economic growth and fiscal sustainability. The move to retain experienced finance figures aims to stabilize long-term interest rates and address market sensitivities.

Takaichi's cabinet decisions also involve appointing members from the coalition partner, the Japan Innovation Party, to share policy-making responsibilities. As Japan faces potential increases in defense spending and scrutiny over its fiscal policies, the cabinet reshuffle underscores Takaichi's strategy for economic continuity and market confidence.

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