Takaichi's Balancing Act: Cabinet Reshuffle Amid Fiscal Tensions

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is conducting a cabinet reshuffle, maintaining key ministers to support her spending plans amid economic uncertainty. The reshuffle aims for continuity, especially in finance, while addressing Japan's debt issues. Takaichi faces opposition scrutiny on funding for fiscal measures as public debt rises.

Devdiscourse News Desk | Updated: 17-09-2026 05:21 IST | Created: 17-09-2026 05:21 IST
Takaichi's Balancing Act: Cabinet Reshuffle Amid Fiscal Tensions

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is set to retain significant ministers during a cabinet reshuffle on Thursday. This move comes as she seeks to bolster political support to advance her spending plans amid volatile financial markets.

In her inaugural reshuffle since assuming office last October, Takaichi is expected to keep Satsuki Katayama as finance minister. Sources, including Reuters, suggest that Katayama's retention aims to ensure stability in Japan's exchange-rate policy. Katayama's prior negotiations with US Treasury Secretary Scott Bessent, particularly over a joint US-Japan yen intervention in July, highlighted the cooperation between the two countries.

The bond market anticipates the reappointment of Katayama, known for her conservative fiscal views, amidst concerns over Takaichi's expansive fiscal approach. Political analysts believe Takaichi values continuity and stability over shifting policy strategies as she eyes re-election within the ruling party in September next year.

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