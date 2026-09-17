Takaichi's Balancing Act: Navigating Japan's Economic Crossroads
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reshuffled her cabinet, retaining key ministers to bolster political support amid financial uncertainties. Finance Minister Satsuki Katayama remains in place to maintain continuity in Japan's exchange-rate policy. This reshuffle underscores Takaichi's commitment to pushing her economic agenda despite mounting pressures from financial markets.
In a strategic cabinet reshuffle, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi retained key ministers to solidify political backing for her ambitious economic plans. Notably, Finance Minister Satsuki Katayama continues in his role, ensuring stability in Japan's exchange-rate policy amid economic turbulence.
The decision to keep Katayama, who coordinated a rare joint US-Japan yen intervention in July, aligns with Takaichi's intent to pursue her fiscal policies. Analysts suggest that Katayama's conservative fiscal stance may help alleviate bond markets' concerns over increased government spending and debt issuance.
Takaichi further cemented her economic strategies by retaining Minoru Kiuchi as economy minister, despite rising public debt and criticism from international partners. As Japan braces for a parliamentary debate on Takaichi's economic policies, the prime minister faces the challenge of balancing tax cuts, spending boosts, and financial market pressures.