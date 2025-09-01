Russia-Iran Diplomatic Dialogue: Nuclear Discussions Highlight SCO Summit
Russia and Iran are maintaining regular communication about global issues, particularly focusing on Iran's nuclear program. President Putin confirmed this during his meeting with President Masoud Pezeshkian at the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in China, highlighting their diplomatic engagement.
Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 01-09-2025 19:33 IST | Created: 01-09-2025 19:33 IST
- Country:
- Russia
Russia and Iran are engaging in ongoing discussions concerning various international issues, with a major focus on Iran's nuclear program, as stated by Russian President Vladimir Putin on Monday.
This was emphasized during a meeting between Putin and President Masoud Pezeshkian which took place on the sidelines of a summit held by the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in China.
The dialogue underscores both nations' dedication to addressing pressing global matters through collaborative efforts, with the SCO summit providing a platform for such high-level diplomatic interactions.
(With inputs from agencies.)
Advertisement
ALSO READ
Diplomatic Standoff: China and Russia Back Iran Against UN Sanctions
PM Modi Calls for Unified Action on Terror, Connectivity at SCO Summit 2025
India Stands Alone Against China's Belt and Road Initiative at SCO Summit
Global Call Against Terrorism at SCO Summit
Akhilesh Yadav Criticizes BJP's Foreign Policy amid US and China Tensions