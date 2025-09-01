Left Menu

Russia-Iran Diplomatic Dialogue: Nuclear Discussions Highlight SCO Summit

Russia and Iran are maintaining regular communication about global issues, particularly focusing on Iran's nuclear program. President Putin confirmed this during his meeting with President Masoud Pezeshkian at the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in China, highlighting their diplomatic engagement.

Updated: 01-09-2025 19:33 IST
Russia and Iran are engaging in ongoing discussions concerning various international issues, with a major focus on Iran's nuclear program, as stated by Russian President Vladimir Putin on Monday.

This was emphasized during a meeting between Putin and President Masoud Pezeshkian which took place on the sidelines of a summit held by the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in China.

The dialogue underscores both nations' dedication to addressing pressing global matters through collaborative efforts, with the SCO summit providing a platform for such high-level diplomatic interactions.

