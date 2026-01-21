Left Menu

Tackling Delhi's Air Pollution: Long-Term Strategies Unveiled

The Commission for Air Quality Management (CAQM) identifies vehicular pollution as the primary contributor to Delhi's deteriorating air quality. They propose 15 strategic measures targeting vehicle emissions, enhanced public transport, infrastructure enhancements, and stricter enforcement to tackle the critical issue.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 21-01-2026 16:46 IST | Created: 21-01-2026 16:46 IST
The Commission for Air Quality Management (CAQM) has identified vehicular pollution as the leading contributor to the worsening air quality in Delhi and NCR. Addressing the Supreme Court, CAQM presented 15 long-term strategies to combat this pressing issue.

Additional Solicitor General Aishwarya Bhati highlighted findings from a meta-analysis of studies from 2015 to 2025, revealing a mix of primary emissions and secondary particulates as key factors in Delhi's pollution dynamics. The CAQM's recommendations include a structured phase-out of high-emission vehicles and steps to augment regional rail systems.

The roadmap further emphasizes transitioning to electric vehicles, enhancing EV infrastructure, and adopting technology-led solutions for traffic management and emissions monitoring. By implementing these measures, CAQM aims to significantly improve the Air Quality Index in the National Capital Region.

(With inputs from agencies.)

