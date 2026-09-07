Volcanic Ash Disrupts Indonesian Air Travel

Seven Indonesian airports, including two in Jakarta, remain closed due to volcanic ash from Mount Anak Krakatau, affecting around 341,000 travelers. Authorities work to mitigate further disruption, while President Prabowo emphasizes disaster budget increases. Anak Krakatau continues its activity, raising concerns of further eruptions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 07-09-2026 16:57 IST | Created: 07-09-2026 16:57 IST
Volcanic Ash Disrupts Indonesian Air Travel

Volcanic ash from Mount Anak Krakatau has caused the closure of seven Indonesian airports, including two in Jakarta, leaving around 341,000 travelers stranded, officials confirmed on Monday. The ash, resulting from eruptions that occurred late Friday, impacted numerous flights, resulting in diversions, delays, and cancellations.

Indonesia's chief infrastructure minister, Agus Harimurti Yudhoyono, reported that out of 2,961 flights, many faced severe disruptions. Jakarta's Soekarno-Hatta, a pivotal air hub, is set to remain closed until nearly midnight on Monday, giving necessary time for runway, taxiway, and apron cleaning operations, according to Transport Minister Dudy Purwagandhi.

President Prabowo Subianto emphasized the urgent need for increased disaster mitigation funding during a virtual meeting, as the nation grapples with volcanic eruptions, post-earthquake recovery, and forest fires. The ongoing instability underscores Indonesia's geographic vulnerability within the 'Pacific Ring of Fire.'

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