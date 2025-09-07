Left Menu

South Africa's Spinner Cleared: Prenelan Subrayen's Bowling Action Deemed Legal

Prenelan Subrayen, a South African cricketer, has been cleared by the ICC for his bowling action after being reported in a match against Australia. An assessment showed his technique complied with ICC regulations. Subrayen has played two international matches this year, claiming five wickets for South Africa.

Devdiscourse News Desk | Dubai | Updated: 07-09-2025 15:44 IST | Created: 07-09-2025 15:44 IST
South Africa's Spinner Cleared: Prenelan Subrayen's Bowling Action Deemed Legal
Prenelan Subrayen
  • Country:
  • United Arab Emirates

South African spinner Prenelan Subrayen, under scrutiny for his bowling technique, received clearance from the International Cricket Council (ICC). The decision follows an assessment that deemed his action within permissible limits.

Reported during an ODI series against Australia, Subrayen underwent testing at Brisbane's National Cricket Centre. Results confirmed his compliance with ICC bowling regulations, which allow a 15-degree elbow extension.

The 31-year-old off-spinner, pivotal in South Africa's recent matches, has made two international appearances this year, spanning a Test in Zimbabwe and an ODI in Australia, securing five wickets in total.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Tragedy in Kanpur: Son Allegedly Kills Mother Over Liquor Dispute

Tragedy in Kanpur: Son Allegedly Kills Mother Over Liquor Dispute

 India
2
Central Zone Surges to Duleep Trophy Final Despite Jaiswal's Fifty

Central Zone Surges to Duleep Trophy Final Despite Jaiswal's Fifty

 Global
3
Uncovering the Truth: Kashmir's Unmarked Graves Study Challenges Mass Grave Narrative

Uncovering the Truth: Kashmir's Unmarked Graves Study Challenges Mass Grave ...

 India
4
Vedanta Secures Jaiprakash Associates in Landmark Deal

Vedanta Secures Jaiprakash Associates in Landmark Deal

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Paperwork, Not Progress: Why Central Oversight Stalls Governance Reforms in Pakistan

Vietnam’s Path to High-Income Status Depends on Nurturing High-Tech Talents, Says Report

Wastewater Project Reimagined: How Mediation Saved Livelihoods in Punjab, Pakistan

AI and Cloud Power Asia’s Economic Growth, But Policy Gaps Remain a Major Hurdle

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025