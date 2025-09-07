South Africa's Spinner Cleared: Prenelan Subrayen's Bowling Action Deemed Legal
Prenelan Subrayen, a South African cricketer, has been cleared by the ICC for his bowling action after being reported in a match against Australia. An assessment showed his technique complied with ICC regulations. Subrayen has played two international matches this year, claiming five wickets for South Africa.
South African spinner Prenelan Subrayen, under scrutiny for his bowling technique, received clearance from the International Cricket Council (ICC). The decision follows an assessment that deemed his action within permissible limits.
Reported during an ODI series against Australia, Subrayen underwent testing at Brisbane's National Cricket Centre. Results confirmed his compliance with ICC bowling regulations, which allow a 15-degree elbow extension.
The 31-year-old off-spinner, pivotal in South Africa's recent matches, has made two international appearances this year, spanning a Test in Zimbabwe and an ODI in Australia, securing five wickets in total.
