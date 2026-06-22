Tennis-Vondrousova gets four-year ban for refusing anti-doping test
Former Wimbledon women's champion Marketa Vondrousova has been handed a four-year suspension for refusing an anti-doping test in December 2025.
- Country:
- Czech Republic
Former Wimbledon women's champion Marketa Vondrousova has been handed a four-year suspension for refusing an anti-doping test in December, the International Tennis Integrity Agency (ITIA) said on Monday.
"Vondrousova ... did not submit a sample when notified by a Doping Control Officer (DCO) during an out-of-competition test attempt at her home at around 8pm on 3 December 2025," the ITIA said in a statement.