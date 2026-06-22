Tennis-Vondrousova gets four-year ban for refusing anti-doping test

Former Wimbledon women's champion Marketa Vondrousova has been handed a four-year suspension for refusing an anti-doping test in December 2025.

Reuters | Former Wimbledon Womens Champion Marketa Vondrousova Has Been Handed A Fouryear Suspension For Refusing An Antidoping Test In December | Updated: 22-06-2026 19:11 IST | Created: 22-06-2026 19:11 IST
Tennis-Vondrousova gets four-year ban for refusing anti-doping test
Marketa Vondrousova
  • Country:
  • Czech Republic

​Former Wimbledon ​women's ‌champion Marketa ​Vondrousova has been handed ‌a four-year suspension for refusing an anti-doping test ‌in December, the ‌International Tennis Integrity Agency (ITIA) said on Monday.

"Vondrousova ... did ⁠not ​submit ⁠a sample when notified by ⁠a Doping Control Officer (DCO) ​during an out-of-competition test ⁠attempt at her home ⁠at ​around 8pm on 3 December ⁠2025," the ITIA said in ⁠a ⁠statement.

TRENDING

1
Mashatile Promotes South Africa at China Supply Chain Expo

Mashatile Promotes South Africa at China Supply Chain Expo

South Africa
2
Will Deeper Trade Ties Help Bangladesh and Malaysia Navigate Economic Uncertainty?

Will Deeper Trade Ties Help Bangladesh and Malaysia Navigate Economic Uncert...

Malaysia
3
WRAPUP 1-US-Iran talks go into Day 2 after Trump threats, Hormuz closure

WRAPUP 1-US-Iran talks go into Day 2 after Trump threats, Hormuz closure

United States
4
USDA reports three new cases of screwworm, bringing total to 15

USDA reports three new cases of screwworm, bringing total to 15

United States

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

The Hidden Bosses in India's Gig Economy: AI, Apps and Worker Rights

Rwanda’s Export Challenge: IMF Urges Reforms to Unlock Growth and Cut Trade Gaps

Agriculture’s Make-or-Break Moment: Feed 10 Billion People Without Burning the Planet

The Silent Pandemic Is Already Here: Antibiotic Resistance Is Rewiring Global Health

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026