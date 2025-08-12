BarrierBreak Recognized in 2025 Gartner Market Guide for Digital Accessibility
BarrierBreak, acclaimed for its digital accessibility solutions, is featured as a Representative Vendor in the 2025 Gartner Market Guide. The company leverages automation and AI in its A11yNow Platform to ensure compliance and human-centered digital accessibility, aligning with its mission to create inclusive digital experiences.
BarrierBreak has been acknowledged as a Representative Vendor in the 2025 Gartner Market Guide for Digital Accessibility, signifying its leadership in the industry. Known for offering scalable, human-centric digital accessibility solutions, the company uses AI-powered platforms to enhance accessibility experiences for disabled users globally.
Shilpi Kapoor, Founder and CEO, noted that Gartner's recognition validates BarrierBreak's 'human-first' approach, where technological automation meets human insight to ensure compliance and inclusivity in digital experiences. The A11yNow Platform, a centerpiece of their strategy, blends automated scanning with expert support to manage accessibility effectively.
Employing a diverse team, with 40% of staff being individuals with disabilities, BarrierBreak provides services across 14 countries. This commitment to inclusion and comprehensive accessibility services establishes BarrierBreak as a preferred partner for businesses aiming to meet global accessibility standards and create truly inclusive digital ecosystems.
