Left Menu

Sri Lanka opt to bowl against Hong Kong in Asia Cup

PTI | Dubai | Updated: 15-09-2025 19:44 IST | Created: 15-09-2025 19:44 IST
Sri Lanka opt to bowl against Hong Kong in Asia Cup
  • Country:
  • United Arab Emirates

Sri Lanka skipper Charith Asalanka won the toss and opted to bowl against Hong Kong in their Asia Cup match here on Monday.

Sri Lanka made one change, bringing in Maheesh Theekshana in place of Matheesha Pathirana.

For Hong Kong, Kalhan Challu made way for Shahid Wasif in the playing XI.

Sri Lanka are coming into the match after beating Bangladesh by six wickets, while Hong Kong have suffered two defeats -- a 94-run loss to Afghanistan and a seven-wicket defeat to Bangladesh.

Teams: Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka (c), Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara Hong Kong: Zeeshan Ali (wk), Anshuman Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Shahid Wasif, Kinchit Shah, Yasim Murtaza (c), Aizaz Khan, Ayush Shukla, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
UPDATE 1-UK police say they have planned for 'every eventuality' ahead of Trump visit

UPDATE 1-UK police say they have planned for 'every eventuality' ahead of Tr...

 Global
2
UK couple jailed for killing baby daughter after going on the run in winter

UK couple jailed for killing baby daughter after going on the run in winter

 United Kingdom
3
Afghan pacer Naveen ruled out, Ahmadzai named replacement

Afghan pacer Naveen ruled out, Ahmadzai named replacement

 Global
4
Woman arrested for killing step daughter in Karnataka's Bidar

Woman arrested for killing step daughter in Karnataka's Bidar

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Medical education needs rigorous trials to validate AI’s role

Integrated model links AI, IoT, and circular economy for retail supply chain sustainability

Pathologists face uncertain future in AI era: Will they lead or be left behind?

Financial literacy gaps hold back Gen Z entrepreneurship

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025