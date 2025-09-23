Prolifics Acquires Castaliaz Technologies: A Strategic SAP Transformation Leap
Prolifics has acquired Castaliaz Technologies to strengthen its position in the SAP sector. The acquisition integrates Castaliaz's SAP expertise and delivery capabilities with Prolifics' broad digital transformation services, particularly in AI and data engineering. This move promises significant advantages for clients, especially in the Indian market.
- Country:
- India
Prolifics, an established leader in digital transformation, has announced its acquisition of Castaliaz Technologies, a distinguished SAP Gold Partner. With delivery centers in Mumbai and Bengaluru, Castaliaz boasts deep expertise in SAP S/4HANA and a solid presence in the Indian enterprise arena. This strategic acquisition aims to bolster Prolifics' SAP ambitions, creating a comprehensive service powerhouse poised for global enterprise delivery.
The acquisition merges Castaliaz's proven SAP delivery strengths with Prolifics' expertise in AI, data engineering, governance, and quality assurance. The integration provides clients a singular strategic partner capable of supporting secure, AI-ready SAP estates, fully aligned with Industry 4.0 principles.
Spearheaded by Prolifics' Managing Director, Satya Bolli, and Castaliaz's Co-founder, Ivan Noronha, the move is set to enhance operational capabilities across industries such as life sciences, retail, and manufacturing, especially benefiting Indian enterprises with expanded delivery capabilities. Clients can expect innovative and reliable SAP solutions driven by this robust partnership.
(With inputs from agencies.)