Left Menu

Prolifics Acquires Castaliaz Technologies: A Strategic SAP Transformation Leap

Prolifics has acquired Castaliaz Technologies to strengthen its position in the SAP sector. The acquisition integrates Castaliaz's SAP expertise and delivery capabilities with Prolifics' broad digital transformation services, particularly in AI and data engineering. This move promises significant advantages for clients, especially in the Indian market.

Devdiscourse News Desk | Hyderabad | Updated: 23-09-2025 17:27 IST | Created: 23-09-2025 17:27 IST
Prolifics Acquires Castaliaz Technologies: A Strategic SAP Transformation Leap
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

Prolifics, an established leader in digital transformation, has announced its acquisition of Castaliaz Technologies, a distinguished SAP Gold Partner. With delivery centers in Mumbai and Bengaluru, Castaliaz boasts deep expertise in SAP S/4HANA and a solid presence in the Indian enterprise arena. This strategic acquisition aims to bolster Prolifics' SAP ambitions, creating a comprehensive service powerhouse poised for global enterprise delivery.

The acquisition merges Castaliaz's proven SAP delivery strengths with Prolifics' expertise in AI, data engineering, governance, and quality assurance. The integration provides clients a singular strategic partner capable of supporting secure, AI-ready SAP estates, fully aligned with Industry 4.0 principles.

Spearheaded by Prolifics' Managing Director, Satya Bolli, and Castaliaz's Co-founder, Ivan Noronha, the move is set to enhance operational capabilities across industries such as life sciences, retail, and manufacturing, especially benefiting Indian enterprises with expanded delivery capabilities. Clients can expect innovative and reliable SAP solutions driven by this robust partnership.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Sealing of Decades-Old Mosque in Rajaji Tiger Reserve

Sealing of Decades-Old Mosque in Rajaji Tiger Reserve

 India
2
Trump Condemns Western Recognition of Palestinian State Amidst Gaza Conflict

Trump Condemns Western Recognition of Palestinian State Amidst Gaza Conflict

 Global
3
Digital Border Revolution: EU's Post-Brexit Entry/Exit System

Digital Border Revolution: EU's Post-Brexit Entry/Exit System

 Global
4
Tragic Drowning of Children in Uttar Pradesh

Tragic Drowning of Children in Uttar Pradesh

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI-native SMEs pulling ahead in global market

Globalization shifts to fragmentation as geopolitics shapes commerce

Big data adoption surges across industries but governance gaps persist

Entrepreneurship and digitalization can advance SDGs, if institutions keep pace

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025