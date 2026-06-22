Namibia's communication regulator dismisses Starlink appeal over license rejection
Namibia's communications regulator has dismissed Starlink's appeal, reaffirming that Elon Musk's satellite internet provider failed to meet local ownership requirements.
- Country:
- Namibia
WINDHOEK, June 22 - Namibia's communications regulator said on Monday it dismissed an appeal by Starlink against the rejection of its license applications, reaffirming that Elon Musk's satellite internet provider failed to meet local ownership requirements.
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