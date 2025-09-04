Bengal BJP chief whip Sankar Ghosh suspended from assembly for rest of the day for creating ruckus: Speaker Biman Banerjee.
04-09-2025
- Country:
- India
