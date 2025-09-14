An important day for 'Viksit Bharat, Viksit Assam' today; projects worth around Rs 18,000 cr launched: PM in Numaligarh.
PTI | Numaligarh | Updated: 14-09-2025 15:31 IST | Created: 14-09-2025 15:31 IST
- Country:
- India
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
