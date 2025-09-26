PM launches Bihar's Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana; transfers Rs 10,000 each to bank accounts of 75 lakh women.
PTI | Patna | Updated: 26-09-2025 11:36 IST | Created: 26-09-2025 11:36 IST
PM launches Bihar's Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana; transfers Rs 10,000 each to bank accounts of 75 lakh women.
