TVK leader Vijay announces Rs 2 lakh compensation for each injured in Karur stampede.
PTI | Chennai | Updated: 28-09-2025 12:20 IST | Created: 28-09-2025 12:20 IST
- Country:
- India
TVK leader Vijay announces Rs 2 lakh compensation for each injured in Karur stampede.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Tragedy Strikes Karur: Political Rally Stampede Claims 39 Lives
BJP and TN Leaders React to Karur Stampede Tragedy
Fadnavis Leads Relief Efforts as Maharashtra Faces Heavy Rainfall
It is an 'irreplaceable loss', says actor-politican Vijay on Karur rally stampede.
Karur stampede: TVK chief Vijay announces Rs 20 lakh compensation to families of deceased.