DOJ says it may need a 'few more weeks' to finish release of Epstein files despite December 19 deadline set by Congress, reports AP.
PTI | Washington DC | Updated: 25-12-2025 00:41 IST | Created: 25-12-2025 00:41 IST
DOJ says it may need a 'few more weeks' to finish release of Epstein files despite December 19 deadline set by Congress, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Delay in Epstein Document Release Continues to Challenge Investigators
Political Tensions Rise: Congress Accuses BJP Amidst Ankita Bhandari Murder Allegations
Congress Demands CBI Probe into Ankita Bhandari Murder Case
Congress Stands Firm with Unnao Survivor, Justice Pursued Amidst Bail Controversy
Congress Sounds Alarm Over Negative FDI and Its Impact on Economy