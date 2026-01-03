BJP-led Mahayuti will deport Bangladeshi infiltrators from Mumbai, says Maharashtra CM Fadnavis at campaign rally for civic polls.
PTI | Mumbai | Updated: 03-01-2026 22:08 IST | Created: 03-01-2026 22:08 IST
- Country:
- India
BJP-led Mahayuti will deport Bangladeshi infiltrators from Mumbai, says Maharashtra CM Fadnavis at campaign rally for civic polls.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Man Beaten on False Suspicions of Being Bangladeshi in Bihar
Shah Rukh Khan at the Crossroads: Controversy Over KKR Signing Bangladeshi Cricketer
Judge Halts Administration's Deportation Rollback Over Racial Bias Concerns
Controversy Erupts Over Bangladeshi Player's IPL Participation
South Asian Leaders Pay Last Respects to Former Bangladeshi PM Khaleda Zia