A construction crane falls on a passenger train in northeastern Thailand, killing at least 4, reports AP.
PTI | Bangkok | Updated: 14-01-2026 10:06 IST | Created: 14-01-2026 10:06 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
