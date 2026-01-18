For several years, Centre has been writing to TMC govt seeking land for border fencing, but state did nothing: PM at Singur rally.
PTI | Singur | Updated: 18-01-2026 16:42 IST | Created: 18-01-2026 16:42 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
