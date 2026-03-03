Operators must ensure hightened vigilance, voyage-specific risk assessments, report suspicious activity immediately: DG Shipping.
PTI | New Delhi | Updated: 03-03-2026 12:00 IST | Created: 03-03-2026 12:00 IST
Operators must ensure hightened vigilance, voyage-specific risk assessments, report suspicious activity immediately: DG Shipping.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- shipping
- operators
- vigilance
- risk assessments
- safety
- security
- maritime
- report
- suspicious activity
- sea
ALSO READ
Jharkhand Steps Up Security for Peaceful Holi Celebrations
P V Sindhu's Intense Journey: A Return to Safety
Directorate General of Shipping issues advisory for maritime players on evolving security situation in Persian Gulf amid Middle East conflict.
Maritime Vigilance: Navigating Security in the Persian Gulf
High Security in Srinagar Amid Shia Protest Mourning Ayatollah Khamenei