Bihar Chief Minister Nitish Kumar to take call on moving to Rajya Sabha: Senior cabinet colleague Vijay Kumar Chaudhary.
PTI | Patna | Updated: 04-03-2026 21:48 IST | Created: 04-03-2026 21:48 IST
- Country:
- India
