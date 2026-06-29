Turbulence Strikes Low-Altitude Stocks after Beijing Crash
Low-altitude economy-related stocks declined in mainland China as investors re-evaluated safety and regulatory risks following a light aircraft crash into Beijing's tallest building.
Low-altitude economy-related stocks suffered a setback in mainland China on Monday.
Investors began reassessing the sector's safety and regulatory risks after last week's unfortunate incident of a light aircraft crashing into Beijing's tallest building.
This incident has ignited concerns about the future viability and safety of low-altitude economic developments in China.
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