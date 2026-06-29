China and Belarus: A Strategic Alliance Forged in Tensions

Chinese President Xi Jinping expressed support for Belarusian President Alexander Lukashenko in safeguarding Belarus's sovereignty. Amid rising regional tensions, Xi emphasized strategic communication between China and Belarus. The relationship is at an unprecedented peak, with China committed to aiding Belarusian development.

Devdiscourse News Desk | China Supports Belarus In Safeguarding Its National Sovereignty | Updated: 29-06-2026 11:42 IST | Created: 29-06-2026 11:42 IST
China and Belarus: A Strategic Alliance Forged in Tensions
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a significant diplomatic gesture, Chinese President Xi Jinping has assured his Belarusian counterpart, Alexander Lukashenko, of support in preserving Belarus's national sovereignty and territorial integrity. This commitment was made clear during the leaders' meeting in Beijing, as reported by China's Ministry of Foreign Affairs.

Lukashenko's visit to China follows recent discussions with Russian President Vladimir Putin amid escalating tension in Eastern Europe. Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has raised concerns over Putin's influence, suspecting efforts to bolster Lukashenko's support for Russia's ongoing conflict with Ukraine.

Xi emphasized the importance of continued strategic communication and furthering high-level bilateral relations to benefit both nations' populations. The bond between China and Belarus is currently at its strongest, as highlighted in Belarusian communications, marking this as a moment of significant global cooperation between the two countries.

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