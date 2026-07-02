Electric Surge: Russia's Shift to EVs Amid Fuel Crisis

A Moscow car dealership is experiencing surging demand for electric vehicles as Russia faces a fuel crisis, driven by Ukrainian strikes on its energy infrastructure. With fuel prices soaring, sales of plug-in hybrids and fully electric cars have increased significantly, despite challenges like limited charging networks.

Devdiscourse News Desk | A Moscow Car Dealership Is Struggling To Keep Up With Demand For New Electric Vehicles As Drivers Look To Sidestep A Fuel Crisis That Has Led To Long Queues And Soaring Prices Across Much Of Russia Escalating Ukrainian Strikes On Russian Energy Infrastructure Have Squeezed Gasoline And Diesel Supplies In Recent Weeks | Updated: 02-07-2026 20:28 IST | Created: 02-07-2026 20:28 IST
Electric Surge: Russia's Shift to EVs Amid Fuel Crisis

Amid a fuel crisis in Russia, a Moscow car dealership is reporting a sharp increase in demand for electric vehicles. This is as motorists seek alternatives to avoid long fuel queues and rising prices, driven by Ukrainian strikes on Russian energy infrastructure.

Retail gasoline costs have soared, particularly affecting regions with limited supplies. However, despite the vast distances and harsh climate that curb electric vehicle growth, the need for alternative options has spurred interest in both budget and premium EV models.

As a result, EN Cars is experiencing record sales, with electric and plug-in hybrid vehicle registrations accelerating, indicating a significant consumer shift amid challenging conditions.

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