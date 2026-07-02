Germany Condemns Russian Aggression: A Commitment to Ukraine's Cause

Germany's foreign ministry strongly condemned Russia's strike on Kyiv, emphasizing its continued support for Ukraine. The ministry highlighted Russian President Vladimir Putin's unwillingness to negotiate, and reaffirmed its commitment to backing Ukraine, which will be a central focus at the upcoming NATO summit.

Devdiscourse News Desk | Germanys Foreign Ministry Condemned Russias Major Strike On Kyiv On Thursday In The Strongest Possible Terms And Vowed To Continue Supporting Ukraine In Its Struggle Against Moscow Russian President Vladimir Putin Shows No Willingness To Negotiate | Updated: 02-07-2026 15:15 IST | Created: 02-07-2026 15:15 IST
Germany Condemns Russian Aggression: A Commitment to Ukraine's Cause

Germany's foreign ministry has issued a strong condemnation of Russia's significant strike on Kyiv, expressing solidarity with Ukraine in its ongoing conflict against Moscow.

In a statement, the ministry criticized Russian President Vladimir Putin for showing no willingness to engage in negotiations.

It emphasized that Germany's unwavering support for Ukraine will remain a central theme at the upcoming NATO summit.

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