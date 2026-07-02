Germany Condemns Russian Aggression: A Commitment to Ukraine's Cause
Germany's foreign ministry strongly condemned Russia's strike on Kyiv, emphasizing its continued support for Ukraine. The ministry highlighted Russian President Vladimir Putin's unwillingness to negotiate, and reaffirmed its commitment to backing Ukraine, which will be a central focus at the upcoming NATO summit.
Germany's foreign ministry has issued a strong condemnation of Russia's significant strike on Kyiv, expressing solidarity with Ukraine in its ongoing conflict against Moscow.
In a statement, the ministry criticized Russian President Vladimir Putin for showing no willingness to engage in negotiations.
It emphasized that Germany's unwavering support for Ukraine will remain a central theme at the upcoming NATO summit.