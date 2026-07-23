Drone Strikes on Wildberries: A New Front in Ukraine's Conflict

Ukraine has escalated its attacks on Russian infrastructure, targeting Wildberries warehouses in southern Russia. These strikes mark a new phase in Ukraine's strategy to disrupt Russia's military operations. The attacks have drawn significant attention due to Wildberries' prominent role in Russia's consumer economy.

Devdiscourse News Desk | Updated: 23-07-2026 02:11 IST | Created: 23-07-2026 02:11 IST
Drone Strikes on Wildberries: A New Front in Ukraine's Conflict
  • Country:
  • Russia

Ukraine has intensified its campaign against Russian infrastructure by targeting warehouses of prominent online retailer Wildberries. This move signifies a shift in strategy as Ukraine aims to disrupt Russia’s military operations by affecting its consumer economy.

Drone strikes on Wildberries locations in Krasnodar and Nevinnomyssk resulted in casualties and fires, marking a new stage in the ongoing conflict. Social media footage, confirmed by Reuters, showed smoke billowing from the attack sites, while regional reports mention fatalities and injuries.

Wildberries, a significant player in Russia's economy, now finds itself at the center of geopolitical tensions. Despite the attacks, delivery disruptions remain minimal, though e-commerce group AUREK is lobbying for tax relief to aid affected businesses.

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