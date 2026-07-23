Hungary Investigates Controversial Eximbank Loan to North Macedonia
Hungary's government is scrutinizing a €1 billion loan issued by state-owned Eximbank to North Macedonia under favorable terms set by a previous nationalist leadership. Prime Minister Peter Magyar confirmed multiple similar deals by Eximbank are being examined, signaling a broad inquiry into past financial practices.
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Hungary's government has launched an investigation into a €1 billion loan provided by the state-owned Eximbank to North Macedonia. This loan was issued under particularly favorable terms set by the former nationalist government, according to Prime Minister Peter Magyar.
Magyar disclosed this information during a briefing on Thursday, highlighting that this specific loan is one of several Eximbank-issued deals now under government scrutiny.
This examination marks a significant review of past financial practices, as multiple similar deals brokered during the former administration come under question.
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