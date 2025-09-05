Slovakia's Delicate Balancing Act: Between Ukraine and Russia
Slovak Prime Minister Robert Fico discussed security and peace with Ukrainian President Zelenskiy, emphasizing strong bilateral ties despite differing views. Slovakia, upset by Ukrainian attacks on Russian energy networks affecting its oil supply, seeks to normalize relations with Russia, following Fico's meeting with President Putin in Beijing.
In a bid to solidify regional ties, Slovak Prime Minister Robert Fico met Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy on Friday to discuss the pressing need for Ukraine to secure swift security guarantees and a just resolution to its conflict with Russia.
Despite differing perspectives, Fico asserted the robust nature of Ukraine-Slovakia relations. He expressed concern over Ukrainian attacks on Russian energy infrastructure, which have implications for Slovakia's own energy security.
Slovakia, reliant on Russian oil supplies, is uneasy about disruptions like those affecting the Druzhba oil pipeline. Following discussions with Russian President Vladimir Putin in Beijing, Fico emphasized Slovakia's desire to normalize its relations with Moscow.
(With inputs from agencies.)
