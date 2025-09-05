Left Menu

Slovakia's Delicate Balancing Act: Between Ukraine and Russia

Slovak Prime Minister Robert Fico discussed security and peace with Ukrainian President Zelenskiy, emphasizing strong bilateral ties despite differing views. Slovakia, upset by Ukrainian attacks on Russian energy networks affecting its oil supply, seeks to normalize relations with Russia, following Fico's meeting with President Putin in Beijing.

Devdiscourse News Desk | Updated: 05-09-2025 20:48 IST | Created: 05-09-2025 20:48 IST
Slovakia's Delicate Balancing Act: Between Ukraine and Russia
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a bid to solidify regional ties, Slovak Prime Minister Robert Fico met Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy on Friday to discuss the pressing need for Ukraine to secure swift security guarantees and a just resolution to its conflict with Russia.

Despite differing perspectives, Fico asserted the robust nature of Ukraine-Slovakia relations. He expressed concern over Ukrainian attacks on Russian energy infrastructure, which have implications for Slovakia's own energy security.

Slovakia, reliant on Russian oil supplies, is uneasy about disruptions like those affecting the Druzhba oil pipeline. Following discussions with Russian President Vladimir Putin in Beijing, Fico emphasized Slovakia's desire to normalize its relations with Moscow.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Nitish Kumar Launches Mega Projects in Patna: A Leap Towards Development

Nitish Kumar Launches Mega Projects in Patna: A Leap Towards Development

 India
2
Cabinet Reshuffle: Starmer Appoints Lammy as Deputy PM After Rayner's Resignation

Cabinet Reshuffle: Starmer Appoints Lammy as Deputy PM After Rayner's Resign...

 United Kingdom
3
YSRCP Chief Criticizes Privatization of Medical Colleges in Andhra Pradesh

YSRCP Chief Criticizes Privatization of Medical Colleges in Andhra Pradesh

 India
4
Russia Ramps Up Local Apps Amid Mobile Internet Blackouts

Russia Ramps Up Local Apps Amid Mobile Internet Blackouts

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

ChatGPT’s expanding horizons demand transparency and human oversight

Generativity, coordination, sustaining: The three pillars of true AI identified

FinTech fuels banking growth across developing Asia

Industry 4.0 boosts supply chain resilience: Agility delivers, over-adaptation hurts

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025