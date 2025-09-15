Left Menu

PTI | Dubai | Updated: 15-09-2025 21:54 IST | Created: 15-09-2025 21:54 IST
Asia Cup Scoreboard: SL vs HK
Scoreboard of the Group B Asia Cup match between Sri Lanka and Hong Kong here on Monday.

Hong Kong Innings: Zeeshan Ali c Kusal Mendis b Chameera 23 Anshuman Rath c Kamindu Mendis b Chameera 48 Babar Hayat st Kusal Mendis b W Hasaranga 4 Nizakat Khan not out 52 Yasim Murtaza c Chameera b Shanaka 5 Aizaz Khan not out 4 Extras: (B-1, LB-7, W-4, NB-1) 13 Total: (For 4 wkts, 20 Overs) 149 Fall of Wickets: 41-1, 57-2, 118-3, 127-4.

Bowler: Nuwan Thushara 4-0-36-0, Dushmantha Chameera 4-0-29-2, Maheesh Theekshana 4-0-22-0, Wanindu Hasaranga 4-0-27-1, Charith Asalanka 3-0-22-0, Dasun Shanaka 1-0-5-1. (MORE)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

