Drone Strikes on Novorossiysk: A Major Blow to Russian Oil Exports
Ukraine's missile and drone attack on Russia's Novorossiysk port halted significant oil exports, impacting the global market. This is part of Ukraine’s strategy to weaken Russia’s war economy. Damage included oil berths and a tanker. While exports resumed shortly after, the attack demonstrated Ukraine's military reach.
Russia's busy Black Sea port, Novorossiysk, faced a crippling halt in oil exports, approximately 2.2 million barrels daily, due to a Ukrainian missile and drone strike, as per industry insiders.
This incident, one of the most impactful on Russian oil-export infrastructure in recent times, followed a series of coordinates targeting Russia's refineries, orchestrated by Kyiv to derail Moscow's wartime financing capabilities. An immediate effect was a 2% hike in global oil prices.
The strikes impaired Russian oil facilities extensively, with Ukraine deploying Neptune cruise missiles and drones in its bid to deplete Russia's military-economic potential. Though Russian oil resumed its flow hours later, the impact of Ukraine's attack remains tangible.
