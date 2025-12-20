Left Menu

Lula Warns Against Armed Intervention in Venezuela

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva criticized U.S. military actions towards Venezuela, calling such an intervention a humanitarian catastrophe. The statement came during a South American summit as tensions rose following U.S. sanctions on Venezuelan oil, prompting Lula and Mexican President Claudia Sheinbaum to urge restraint.

Devdiscourse News Desk | Updated: 20-12-2025 20:46 IST | Created: 20-12-2025 20:46 IST
Lula Warns Against Armed Intervention in Venezuela
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva issued a stern warning on Saturday against military intervention in Venezuela, labeling such an action as a humanitarian catastrophe.

The comments come as U.S. President Donald Trump ordered a blockade on Venezuelan oil tankers, escalating pressure on President Nicolas Maduro's government, while previous calls for restraint from Lula and Mexican President Claudia Sheinbaum have seemingly gone unheeded.

Speaking at the Mercosur summit in Foz do Iguaçu, Lula emphasized the dangerous precedent set by extra-regional military involvement, likening the situation to historical conflicts involving foreign powers in South America.

TRENDING

1
Bangladesh Mourns: Youth Leader's Funeral Amid Unrest

Bangladesh Mourns: Youth Leader's Funeral Amid Unrest

 Bangladesh
2
Elise Stefanik Exits Politics to Focus on Family

Elise Stefanik Exits Politics to Focus on Family

 Global
3
Justice Department Documents Stir Epstein Controversy Anew

Justice Department Documents Stir Epstein Controversy Anew

 Global
4
Brazil's Bolsonaro Granted Medical Leave Amid Legal Turbulence

Brazil's Bolsonaro Granted Medical Leave Amid Legal Turbulence

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Smart farming: Big Data and AI redefine agricultural decision-making

Last-mile delivery becomes urban pressure point: Can integrated smart logistics fix it?

AI prompts now shape how machines think and decide

Rage bait goes automated as AI reshapes online discourse

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025