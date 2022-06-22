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BRIEF-Moderna Will Be Filing With Regulators "Within Days" Seeking Authorization Of Its Bivalent Covid Booster Candidate

Reuters | Updated: 22-06-2022 17:35 IST | Created: 22-06-2022 17:35 IST
BRIEF-Moderna Will Be Filing With Regulators "Within Days" Seeking Authorization Of Its Bivalent Covid Booster Candidate

Moderna Inc: * MODERNA EXECUTIVE SAYS COMPANY WILL BE FILING WITH REGULATORS IN U.S., UK AND EUROPE "WITHIN DAYS" SEEKING AUTHORIZATION OF ITS BIVALENT COVID BOOSTER CANDIDATE: PRESS BRIEFING

* MODERNA EXECUTIVE SAYS "WE HAVE BEEN PRODUCING AT RISK OVER LAST THREE MONTHS, WE HAVE SEVERAL 100 MILLION DOSES AVAILABLE" * MODERNA CHIEF MEDICAL OFFICER SAYS COMPANY IS IN DISCUSSIONS WITH UK HEALTH AUTHORITIES OVER POTENTIAL VACCINE ORDERS

* MODERNA CHIEF MEDICAL OFFICER SAYS WE HAVE SEEN NUMERIACALLY LOWER RATES OF REACTOGENICITY WITH THIS BOOSTER THAN PRIOR BOOSTER DOSE * MODERNA CHIEF MEDICAL OFFICER SAYS WE HOPE TO HAVE A COVID PLUS FLU VACCINE, PERHAPS LATE 2023 OR 2024; TO HAVE A TRIPLE VACCINE AGAINST FLU, COVID, RSV FOR WINTER OF 2024 Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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