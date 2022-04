IPL Scoreboard: MI vs RCB

Royal Challengers Bangalore: Faf du Plessis c Suryakumar Yadav b Unadkat 16 Anuj Rawat run out (Ramandeep Singh ) 66 Virat Kohli lbw b Dewald Brevis 48 Dinesh Karthik not out 7 Glenn Maxwell not out 8 Extras: (LB-4, W-3) 7 Total: (For 3 wkts, 18.3 Overs) 152 Fall of Wickets: 50-1, 130-2, 144-3 Bowler: Basil Thampi 4-1-29-0, Jaydev Unadkat 4-0-30-1, Jasprit Bumrah 4-0-31-0, Murugan Ashwin 3-0-26-0, Kieron Pollard 3-0-24-0, Dewald Brevis 0.3-0-8-1.

