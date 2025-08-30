Zelenskiy Urges Swift Action on Security Talks as EU Ministers Back Ukraine Training
President Zelenskiy calls for urgent elevation of Ukraine's security talks, seeking NATO-like commitments from allies. EU defense ministers agree to train Ukrainian troops as Russia's attack persists. Zelenskiy discusses future steps with U.S. and European leaders amidst diplomatic efforts for a lasting peace settlement with Russia.
President Volodymyr Zelenskiy has called on allies to elevate security discussions concerning Ukraine to the leadership level, emphasizing the urgency amid ongoing Russian aggression. European Union defense ministers have pledged to provide on-ground training for Ukrainian forces, reflecting a strategic support shift.
Zelenskiy insists on NATO-like commitments and seeks the involvement of U.S. President Donald Trump in negotiations. Amid this diplomatic push, his chief of staff, Andriy Yermak, met with U.S. envoy Steve Witkoff, emphasizing continued pressure on Russia, especially after recent attacks on Kyiv.
Diplomatic efforts have borne little fruit despite Trump's interactions with Russian and Ukrainian leaders. With ongoing diplomatic talks, Zelenskiy pushes for concrete security guarantees, referencing past commitments that failed against Russian aggression. The EU is expected to take a significant role in training and support.
(With inputs from agencies.)
