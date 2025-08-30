Left Menu

Zelenskiy Urges Swift Action on Security Talks as EU Ministers Back Ukraine Training

President Zelenskiy calls for urgent elevation of Ukraine's security talks, seeking NATO-like commitments from allies. EU defense ministers agree to train Ukrainian troops as Russia's attack persists. Zelenskiy discusses future steps with U.S. and European leaders amidst diplomatic efforts for a lasting peace settlement with Russia.

Devdiscourse News Desk | Updated: 30-08-2025 03:13 IST | Created: 30-08-2025 03:13 IST
Zelenskiy Urges Swift Action on Security Talks as EU Ministers Back Ukraine Training

President Volodymyr Zelenskiy has called on allies to elevate security discussions concerning Ukraine to the leadership level, emphasizing the urgency amid ongoing Russian aggression. European Union defense ministers have pledged to provide on-ground training for Ukrainian forces, reflecting a strategic support shift.

Zelenskiy insists on NATO-like commitments and seeks the involvement of U.S. President Donald Trump in negotiations. Amid this diplomatic push, his chief of staff, Andriy Yermak, met with U.S. envoy Steve Witkoff, emphasizing continued pressure on Russia, especially after recent attacks on Kyiv.

Diplomatic efforts have borne little fruit despite Trump's interactions with Russian and Ukrainian leaders. With ongoing diplomatic talks, Zelenskiy pushes for concrete security guarantees, referencing past commitments that failed against Russian aggression. The EU is expected to take a significant role in training and support.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
U.S. Blocks Abbas's UN Visit Amid Palestine Recognition Angles

U.S. Blocks Abbas's UN Visit Amid Palestine Recognition Angles

 Global
2
Athletic Struggles and Resilience at the U.S. Open

Athletic Struggles and Resilience at the U.S. Open

 Global
3
Russia-China Economic Alliance: Opposing Global Trade Sanctions

Russia-China Economic Alliance: Opposing Global Trade Sanctions

 Global
4
U.S. Tightens Chip Export Rules Impacting Samsung and SK Hynix in China

U.S. Tightens Chip Export Rules Impacting Samsung and SK Hynix in China

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Hospitals adopt AI to advance circular economy and sustainability goals

Machine learning drives breakthroughs in breast, cervical, and ovarian cancer

How digital finance bridges the gap between coastal and inland economies

AI clustering splits the world’s digital economies into two speeds

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025