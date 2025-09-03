Left Menu

Diplomatic Tensions Flare Over Palestinian State Recognition

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu criticized Belgium's Prime Minister, calling him weak after Belgium recognized a Palestinian state. This follows similar criticism towards Australia's leader. The move has sparked international debate over the recognition of Palestinian statehood amidst ongoing Israeli-Palestinian tensions and military operations in Gaza.

Updated: 03-09-2025 19:59 IST | Created: 03-09-2025 19:59 IST
Netanyahu
  • Country:
  • Israel

In an escalating diplomatic row, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu criticised Belgium's leader on Wednesday, branding him a 'weak leader' following Belgium's decision to recognize a Palestinian state. Netanyahu accused the Belgian Prime Minister of appeasing 'Islamic terrorism' at Israel's expense.

The statement came shortly after announcements by France, Britain, Canada, Australia, and now Belgium, expressing intentions to formally recognise Palestinian statehood ahead of a United Nations session. This move has drawn ire from Israel, which is grappling with international pressure over its military actions in Gaza.

Netanyahu previously lashed out at Australian Prime Minister Anthony Albanese for similar reasons, as these international decisions heighten tensions surrounding the longstanding Israeli-Palestinian conflict. Israeli officials argue that such recognitions do not alter the situation on the ground.

