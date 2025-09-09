Portugal's Plea for Peace: Prime Minister's Meeting with Xi Jinping
Portugal's Prime Minister Luis Montenegro met with Chinese President Xi Jinping in Beijing to advocate for utilizing China's ties with Russia to facilitate peace in Ukraine. The meeting followed a military parade in Beijing emphasizing an 'autocratic alliance,' including North Korea and Russia.
- Country:
- China
In a significant diplomatic engagement, Portugal's Prime Minister Luis Montenegro met with Chinese President Xi Jinping in Beijing, urging influential intervention for peace in Ukraine. Montenegro addressed China's strategic relationship with Russia, underscoring the potential influence China holds.
This visit materialized shortly after a military parade in Beijing. The event featuring Xi Jinping, North Korea's Kim Jong Un, and Russia's Vladimir Putin, symbolized an 'autocratic alliance,' a term echoed by EU foreign policy chief Kaja Kallas.
President Xi reiterated China's willingness to enhance strategic communications with Portugal, aiming to bolster diplomatic ties and mutual cooperation between the two nations.
ALSO READ
China Stands Against US Tariffs: A Call for India-China Economic Unity
China and North Korea Strengthen Ties on Founding Anniversary
US and EU Plot New Economic Pressure Tactics on Russia
EU and US Ramp Up Sanctions Against Russia Amid Tensions
Russian Giants Eye Yuan Bonds Amid Western Market Lockout