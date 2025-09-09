Left Menu

Portugal's Plea for Peace: Prime Minister's Meeting with Xi Jinping

Portugal's Prime Minister Luis Montenegro met with Chinese President Xi Jinping in Beijing to advocate for utilizing China's ties with Russia to facilitate peace in Ukraine. The meeting followed a military parade in Beijing emphasizing an 'autocratic alliance,' including North Korea and Russia.

Luis Montenegro
  • Country:
  • China

In a significant diplomatic engagement, Portugal's Prime Minister Luis Montenegro met with Chinese President Xi Jinping in Beijing, urging influential intervention for peace in Ukraine. Montenegro addressed China's strategic relationship with Russia, underscoring the potential influence China holds.

This visit materialized shortly after a military parade in Beijing. The event featuring Xi Jinping, North Korea's Kim Jong Un, and Russia's Vladimir Putin, symbolized an 'autocratic alliance,' a term echoed by EU foreign policy chief Kaja Kallas.

President Xi reiterated China's willingness to enhance strategic communications with Portugal, aiming to bolster diplomatic ties and mutual cooperation between the two nations.

