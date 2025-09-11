Crisis in Polish Airspace: UN Emergency Meeting Convened
The UN Security Council will meet urgently at Poland’s request to address the breach of Polish airspace by suspected Russian drones. Poland, supported by NATO allies, intercepted these drones. Russia denied responsibility, claiming the drones originated from Ukraine. The incident raises international security concerns.
The UN Security Council is set to hold an emergency meeting, prompted by Poland, to scrutinize the recent breach of its airspace by suspected Russian drones. This move follows NATO-backed Poland's decisive response to the unauthorized aerial incursion.
"We're drawing global attention to Russia's unprecedented drone violation," stated Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski during a radio broadcast, highlighting the gravity of attacking a nation allied with the UN, EU, and NATO.
While Moscow disclaimed involvement, suggesting the drones were Ukrainian in origin, they admitted conducting assaults on western Ukraine. This incident further escalates security tensions concerning Russia's military activities in the region.
(With inputs from agencies.)
