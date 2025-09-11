Left Menu

Crisis in Polish Airspace: UN Emergency Meeting Convened

The UN Security Council will meet urgently at Poland’s request to address the breach of Polish airspace by suspected Russian drones. Poland, supported by NATO allies, intercepted these drones. Russia denied responsibility, claiming the drones originated from Ukraine. The incident raises international security concerns.

Devdiscourse News Desk | Updated: 11-09-2025 13:20 IST | Created: 11-09-2025 13:20 IST
Crisis in Polish Airspace: UN Emergency Meeting Convened
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The UN Security Council is set to hold an emergency meeting, prompted by Poland, to scrutinize the recent breach of its airspace by suspected Russian drones. This move follows NATO-backed Poland's decisive response to the unauthorized aerial incursion.

"We're drawing global attention to Russia's unprecedented drone violation," stated Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski during a radio broadcast, highlighting the gravity of attacking a nation allied with the UN, EU, and NATO.

While Moscow disclaimed involvement, suggesting the drones were Ukrainian in origin, they admitted conducting assaults on western Ukraine. This incident further escalates security tensions concerning Russia's military activities in the region.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Odisha Boosts EV Subsidies to Drive Electric Revolution

Odisha Boosts EV Subsidies to Drive Electric Revolution

 India
2
Shiv Sena UBT Stirs Controversy Over India-Pakistan Cricket Match

Shiv Sena UBT Stirs Controversy Over India-Pakistan Cricket Match

 India
3
Amazon Expands Lightning-Fast Delivery Service to Mumbai

Amazon Expands Lightning-Fast Delivery Service to Mumbai

 India
4
Sanjay Singh Accuses J&K Police of 'Dictatorship' in AAP Leader's Arrest Saga

Sanjay Singh Accuses J&K Police of 'Dictatorship' in AAP Leader's Arrest Sag...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

ASEAN nations face sustainability setback as shadow economy expands ecological footprint

Overreliance on AI among teens could erode critical thinking skills

Self-composing AI-powered ransomware raises alarms for cybersecurity defenses

AI steps into Oncology boards: ChatGPT shows strong but flawed performance

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025